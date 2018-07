Com dores, Zeca preocupa o Santos e pode voltar a ser desfalque

O lateral-esquerdo Zeca pode voltar a ser problema para o Santos. No último domingo, o defensor precisou ser substituído durante a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, por causa de dores na panturrilha esquerda e preocupa a comissão técnica.

Considerado um dos principais jogadores do elenco santista, Zeca fazia boa partida até deixar o campo logo nos minutos iniciais do confronto por causa do problema. Agora, nesta segunda-feira, ele passará por uma avaliação mais detalhada para definir se há mesmo uma lesão.

Caso se confirme que o problema é grave, Zeca voltará a desfalcar o Santos por uma contusão. Recentemente, após o time ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pela Ponte Preta, o lateral-esquerdo precisou passar por uma cirurgia no joelho esquerdo.

Zeca, então, desfalcou o Santos por cerca de 40 dias, retornando ao time no confronto com o Coritiba, em 20 de maio. O duelo com o Cruzeiro, então, era o terceiro do lateral desde que ele se recuperou da cirurgia no joelho. Agora, porém, poderá voltar a desfalcar o Santos.

Se perder novamente Zeca, Dorival deverá recorrer novamente a uma improvisação para escalar o Santos. O atacante colombiano Copete, que inclusive substituiu o titular durante o duelo de domingo, é o favorito para assumir a lateral esquerda do Santos. A outra opção do treinador é o lateral-direito Matheus Ribeiro.

Antes do problema com Zeca, Dorival já vinha sem contar com outro titular absoluto do Santos: Lucas Lima. O meia se recupera de lesão na coxa direita, sofrida no duelo com o Coritiba, e não deve voltar ao time antes do clássico com o Palmeiras, agendado para 14 de junho.

O elenco santista se reapresenta nesta terça-feira, quando inicia a preparação para o próximo compromisso no Brasileirão, o clássico com o Corinthians, no próximo sábado, no Itaquerão, válido pela quarta rodada. Com três pontos, o time ocupa o 15º lugar.