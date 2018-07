Com Dorival Júnior ameaçado, Vasco encara Atlético-MG Ameaçado de demissão, Dorival Júnior, do Vasco, pode ser mais um técnico a cair no Campeonato Brasileiro se o seu time não conseguir um resultado convincente contra o campeão da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro, neste domingo, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 23.ª rodada. O clube carioca ocupa a zona de rebaixamento da competição e a crise se acentua com a proximidade da eleição para novo presidente, no ano que vem.