Com Douglas Costa, Bayern apresenta elenco para temporada

O Bayern de Munique realizou neste sábado a apresentação oficial do elenco para a temporada 2015/2016 diante de 68 mil pessoas no Allianz Arena, estádio da equipe bávara. Entre as novidades para a temporada estava o atacante brasileiro Douglas Costa, contratado junto ao Shakhtar Donetsk.

"Estou muito alegre e orgulhoso em poder vestir a camisa do Bayern", declarou o eufórico brasileiro assim que apareceu para a coletiva de imprensa ao lado do diretor de futebol da equipe, o ex-jogador e campeão europeu Matthias Sammer. "É um sonho que estou realizando. Gostaria de agradecer pela confiança depositado pelo clube em meu futebol", ressaltou Douglas Costa.

Sammer reforçou as qualidades do brasileiro na coletiva, afirmando que o atacante de 24 anos é rápido, tem boa mobilidade, é criativo e impressiona na jogada de um contra um. "Tivemos um relato bem preciso do perfil do jogador e fomos bem rápidos em sua contratação", esclareceu Sammer, que reforçou que Douglas Costa deve primeiro se aclimatizar ao clube. "Vamos dar ao jogador este tempo", completou o diretor.

O brasileiro, que já participou de seu primeiro treino na sexta-feira à tarde com seus novos companheiros de equipe, vestiu a camisa 11 na apresentação oficial deste sábado. Douglas Costa afirmou que foi muito bem recebido por todo o grupo do Bayern de Munique.

"Isso deixa tudo mais fácil. Aqui jogam os melhores jogadores do mundo. Eles são grandes referências para mim", completou Costa, que ainda revelou querer ganhar muitos título pela equipe bávara.