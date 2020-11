Com Douglas Luiz, Everton e Vinicius Junior, seleção brasileira está completa em Teresópolis

A seleção brasileira está completa na Granja Comary. Nesta terça-feira, o volante Douglas Luiz e os atacantes Everton e Vinicius Junior se apresentaram no centro de treinamento, em Teresópolis, e assim o técnico Tite tem os 24 jogadores convocados à disposição para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar.

Titular nos primeiros dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias - vitórias sobre a Bolívia (5 a 0, em São Paulo) e o Peru (4 a 2, em Lima), Douglas Luiz falou sobre a expectativa para os próximos compromissos. "Estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui. Agora é descansar um pouco, mais tarde tem treino. Estou preparado, vim aqui para ajudar mais uma vez", disse o meio-campista que atua no Aston Villa, da Inglaterra.

A seleção brasileira fez um trabalho físico pela manhã na Granja Comary e, mais tarde, às 16 horas, vai ao campo do CT para o segundo treinamento sob o comando de Tite.

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira contra a Venezuela, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela terceira rodada das Eliminatórias. Na próxima terça, às 20 horas (de Brasília), o desafio será contra o Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Durante esta semana, a seleção brasileira vai se preparar na Granja Comary, onde fica até esta quinta-feira. Depois o elenco viaja a São Paulo para enfrentar os venezuelanos, permanecendo na cidade até segunda. Os treinos na capital paulista serão no CT do São Paulo, na Barra Funda. Na sequência, a equipe embarca para Montevidéu, onde encara os uruguaios.