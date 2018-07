Com Douglas suspenso, Maylson deve entrar no Grêmio O jovem Maylson deve ter mais uma chance de conquistar o seu espaço no time titular nesta quarta-feira, quando o Grêmio recebe o Avaí pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O meia de 21 anos é o preferido do técnico Silas para ocupar a vaga aberta por Douglas, que foi expulso na derrota para o Palmeiras e está suspenso.