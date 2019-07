Com Dourado e Moledo no time, Odair testa Inter com Patrick no meio-campo

A pausa das competições de clubes em função da realização da Copa América fez bem ao zagueiro Rodrigo Moledo e ao volante Rodrigo Dourado no Internacional. Nesta quinta-feira, quando o técnico Odair Hellmann testou uma equipe para o próximo compromisso do time, o duelo da próxima quarta-feira contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, ambos estavam na formação titular.

Dourado é quem não atua há mais tempo, desde 7 de maio, em confronto com o River Plate. Enquanto isso, Moledo jogou pela ultima vez em 19 de maio, em partida diante do CSA. Mas agora estão livre das lesões e prontos para retornarem ao time no compromisso marcado para São Paulo.

O time testado por Odair teve Moledo treinando ao lado de Cuesta na zaga. E Dourado retornou ao meio-campo, em vaga que vinha sendo ocupada por Rodrigo Lindoso. Além disso, Patrick ganhou chance no setor, em detrimento de D'Alessandro. Já Rafael Sobis exerceu a função de centroavante, costumeiramente de Guerrero, que nesse momento defende a seleção peruana na Copa América.

Com isso, a escalação utilizada por Odair no treinamento desta quinta teve: Marcelo Lomba; Zeca, Moledo, Cuesta e Uendel; Dourado; Nico López, Edenilson, Nonato e Patrick; Rafael Sóbis.

O Inter fará um coletivo contra o seu time sub-20 nesta sexta-feira. Já no sábado, a comissão técnica agendou um jogo-treino diante do Brasil de Pelotas, no teste final antes da partida contra o Palmeiras.

"Sabemos que será um confronto difícil. É o primeiro jogo da volta. Já fizemos amistosos, temos mais alguns compromissos. Vamos chegar preparados em todas as partes e colocar isso em campo", afirmou o goleiro Marcelo Lomba.