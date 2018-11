Com Dourado, Flamengo encara o Sport no Recife para manter vivo sonho do título

Sem jogar a toalha, o Flamengo mantém o discurso de que pode ser campeão do Campeonato Brasileiro e, confiando nisso, vai ao estádio da Ilha do Retiro, no Recife, para enfrentar o Sport neste domingo, às 17 horas (de Brasília), em duelo da 35.ª rodada da competição.

Com o triunfo sobre o Santos na rodada anterior, a equipe rubro-negra, terceira colocada, ficou com 63 pontos, a dois do Internacional e com sete a menos que o líder Palmeiras. Portanto, apesar de ainda haver possibilidade matemática, a chance de o Flamengo levantar a taça é muito pequena, o que não faz, no entanto, com que os jogadores desanimem.

"A gente acredita até o último momento. A gente quer continuar vencendo e encurtar essa distância para o líder. Temos que fazer nosso melhor para buscar enquanto tiver chance. Não podemos nos dar por vencidos", garantiu o meia Éverton Ribeiro, jogador que mais atuou pelo time no torneio, ao lado do lateral-esquerdo Renê.

A equipe do técnico Dorival Júnior irá reforçada para o duelo no Recife. Renê, Lucas Paquetá e Willian Arão cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e voltam ao time. Em contrapartida, o Flamengo terá outro trio ausente. Pará, Rodinei e Diego estão suspensos e não jogam, além de Trauco, que segue com a seleção do Peru.

Lucas Paquetá retoma o posto no meio de campo que foi de Diego no jogo passado e, na lateral direita, Dorival pode improvisar Rhodolfo, Léo Duarte ou Jean Lucas ou até mesmo escolher o jovem Klebinho, cria da base rubro-negra.

A grande novidade na escalação está no comando de ataque. Uribe não teve lesão constatada nos exames, mas está desgastado fisicamente e não viajou à capital pernambucana. Assim, Henrique Dourado, mais aliviado após o gol que garantiu o triunfo diante do Santos, ganha uma vaga entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO - César; Klebinho (Rhodolfo), Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá e Vitinho; Henrique Dourado. Técnico: Dorival Júnior.