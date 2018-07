Com Drogba, José Mourinho confirma Chelsea com força total

O técnico José Mourinho confirmou o Chelsea com força máxima para a estreia na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o Schalke, em Londres. Até o atacante Didier Drogba, desfalque no fim de semana, estará à disposição do treinador.

Drogba vinha treinando em separado nos últimos dias por causa de uma lesão no tornozelo. Ele chegou a ser poupado na vitória sobre o Swansea City, no sábado, para se recuperar totalmente para a estreia na Liga. O atacante poderá ser titular pela primeira vez em um jogo oficial da equipe desde seu retorno ao time londrino, nesta temporada. Na Liga dos Campeões, poderá ser seu primeiro confronto com a camisa do Chelsea depois que marcou o gol do título, nas disputas de pênaltis, na final disputada em 2012.

Apesar de contar com força máxima para a estreia, Mourinho aposta em um jogo difícil contra os alemães. Nem mesmo a derrota do Schalke para o Borussia Moenchengladbach, por 4 a 1, no sábado, faz o treinador apostar em uma vitória tranquila do Chelsea. "Não vejo nenhum drama ou qualquer consequência para o Schalke depois dessa derrota", afirmou.

O treinador garantiu que, apesar do favoritismo, a equipe ficará concentrada somente nesta fase de grupos, sem projetar a fase de mata-mata. "Neste momento, temos uma pequena competição, de quatro times, e seis jogos, pela frente. Tudo agora é diferente", declarou, referindo-se ao Grupo G - a chave tem ainda o Sporting, de Portugal, e o Maribor, da Eslovênia.