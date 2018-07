Com duas assistências de Dante, Nice vence Toulouse e retoma a ponta do Francês

Em um jogo no qual contou com duas assistências do zagueiro brasileiro Dante, o Nice venceu o Toulouse por 3 a 0, neste domingo à noite, e retomou a liderança do Campeonato Francês. O resultado levou a equipe aos 39 pontos no topo isolado, três à frente do vice-líder Monaco, que no último sábado goleou o Bastia por 5 a 0. Já o Paris Saint-Germain, atual tetracampeão nacional, caiu para o terceiro lugar, com 35 pontos, após ter sido derrotado por 3 a 0 pelo Montpellier, também no sábado.

Atuando em casa e mais uma vez sem poder contar com Mario Balotelli, lesionado, o Nice abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Dante começou a brilhar no duelo. Ele acertou um preciso lançamento para Alassane Pléa, que vem substituindo o atacante italiano e abriu o placar diante do Toulouse.

E logo depois, aos 27 minutos, Dante, mais uma vez fugindo de suas características mais defensivas, acertou outro bom lançamento. Desta vez usando a perna esquerda, o zagueiro encontrou o meia Younès Belhanda, que encobriu o goleiro para ampliar o placar para 2 a 0. Já o terceiro gol do Nice saiu aos 20 minutos do segundo tempo, quando Seri completou para as redes uma bola escorada de cabeça por Pléa, que anteriormente havia recebido um ótimo passe de Belhanda no início da jogada.

Com a derrota, o Toulouse estacionou nos 22 pontos e ficou na oitava colocação. Já o Nice garantiu que não poderá ser ultrapassado pelo PSG na 17ª rodada, no próximo domingo, quando enfrentará justamente o atual tetracampeão francês, na casa do rival. Em outro duelo deste domingo, o Rennes venceu o Saint-Étienne por 2 a 0, em casa, e assumiu a quarta posição, com 27 pontos, passando a encabeçar a zona de classificação para a Liga Europa.