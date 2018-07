Com duas dúvidas, Corinthians encerra preparação para jogo com a Chape

O Corinthians está pronto para enfrentar a Chapecoense, às 21h45 desta quarta-feira, em Itaquera, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ou quase. Depois do treino desta terça no CT do Parque Ecológico, o técnico Osmar Loss definiu os 13 que começam a partida. Os 13? Pois é. Há uma dupla que ainda não tem presença confirmada.

O volante Gabriel e o atacante Clayson não treinaram e podem desfalcar a equipe. O primeiro apresentou desgaste muscular e ficou na academia. O segundo foi liberado para resolver problemas particulares e sua presença em campo é menos provável.

"Caso não possam atuar, vai jogar a equipe que treinou hoje (terça). Eles estão de sobreaviso", confirmou o técnico. O time titular do treino desta terça teve: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Léo Santos e Douglas; Pedrinho, Jadson, Mateus Vital e Romero.

Ou seja, o zagueiro Léo Santos acabou improvisado como volante e Mateus Vital foi o substituto de Clayson no ataque. A tendência é Osmar Loss repetir a formação tática sem um homem fixo no papel de camisa 9, a exemplo das duas últimas apresentações.

O confronto de volta das quartas de final está marcado para o dia 15 de agosto, na Arena Condá, em Santa Catarina.