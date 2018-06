Com duas mudanças no time, Paraná tenta se reabilitar diante do Cruzeiro

O Paraná segue tentando deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não terá vida fácil nesta quarta-feira, às 19h30, quando recebe o Cruzeiro, no estádio Durival Britto, pela 12.ª rodada. O técnico Rogério Micale não poderá contar com o zagueiro Jesiel, que se lesionou na partida contra o Flamengo, no último domingo. Por outro lado, o volante Leandro Vilela, que cumpriu suspensão automática, volta a ter condições de jogo.

+ Desfalcado, Cruzeiro visita o Paraná para se recuperar de tropeços

A tendência é a de que o volante retorne ao time titular, assumindo a vaga que foi ocupada por Jhonny Lucas. Na defesa, o experiente Cleber Reis e Neris disputam uma posição para atuar ao lado de Rayan.

Micale não se mostrou preocupado com a derrota para o Flamengo, por 2 a 0. Pelo comentário, elogiou a postura do time no maracanã com quase 60 mil torcedores. "Mantivemos a concentração, fomos bem na marcação e perdemos o jogo por méritos do adversário, que é líder isolado da competição. O Paraná vai manter sua disposição e sua forma de jogar, com uma ou duas mudanças naturais", comentou o técnico.

Com nove pontos, o Paraná é o 19.º colocado, acima apenas do lanterna Ceará. O Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem dez pontos, mas disputou um jogo a menos, contra o Vasco, pela terceira rodada, que só será disputado após a Copa do Mundo.