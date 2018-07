Com duas mudanças, Paraná encara o Atlético-MG no Independência

O técnico Rogério Micale mais uma vez vai mudar a escalação do Paraná. Enquanto o zagueiro Rayan volta após cumprir suspensão automática, o atacante Carlos fica de fora por ter vínculo com o Atlético Mineiro, adversário desta quinta-feira, às 21 horas, no Independência, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Atlético-MG recebe o Paraná em busca de recuperação no Brasileirão

Com a volta de Rayan, Mansur ficará entre os reservas, já que Cléber Reis vai completar a dupla de zaga. Ele foi perdoado por indisciplina antes do jogo passado, quando o time venceu o América-MG por 1 a 0, no estádio Durival Britto. Igor, que atuou improvisado na zaga, volta à lateral esquerda no lugar de Mansur. No ataque, a ausência de Carlos vai ser suprida pela entrada de Léo Itaperuna.

"Não é novidade para ninguém que toda rodada a gente escala uma formação diferente. Mas já venho falando para todos os jogadores que o elenco precisa estar preparado e focado", explicou Micale, mais aliviado após a vitória na rodada anterior.

Com 13 pontos, em 18.º lugar, o Paraná tem a chance de deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez, dependendo de uma vitória e de uma combinação de resultados.