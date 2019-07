Com duas semanas livres, São Paulo espera recuperar Antony e mais seis

O atacante Antony permaneceu em campo os 90 minutos na vitória do São Paulo sobre o Fluminense pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o jogador deixou o gramado mancando por causa de uma pancada na perna esquerda. Ele passará por exames nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema.

A notícia boa para o torcedor são-paulino é que ele terá bastante tempo para se recuperar antes da próxima partida. Isso porque o jogo do time tricolor com o Athletico-PR, que aconteceria no próximo final de semana, foi adiado. O time paranaense estará no Japão para a disputa da Copa Suruga. Com isso, a próxima partida da equipe paulista será apenas em 10 de agosto, no clássico com o Santos, no Morumbi.

Nesse período sem jogos oficiais o técnico Cuca informou que vai tentar marcar um jogo-treino para que o time não perca o embalo, pois vem de duas vitórias consecutivas. "Serão duas semanas a mais para trabalhar, quem sabe fazer um jogo-treino para definir nosso time. Não temos 11, temos mais jogadores que podem ser titulares", disse.

Também será importante para recuperar outros seis atletas que estão no departamento médico: Pablo (ligamento do tornozelo), Anderson Martins (tendinite na coxa), Willian Farias (mialgia), Everton Felipe (tendinite no joelho), Liziero (entorse no tornozelo) e Rojas (em recuperação de lesão patelar no joelho). O elenco do São Paulo ganhou dois dias de folga e se reapresenta na terça-feira.