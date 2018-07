Palmeiras conta com Dudu e Cleiton Xavier para encarar o River

O técnico Cuca comandou na noite desta quarta-feira o último treino do Palmeiras antes da partida contra o River Plate-URU, quinta-feira, no local da partida, o Allianz Parque, pela sexta rodada da Copa Libertadores. Após a atividade, que foi sem a presença da imprensa, o treinador divulgou a lista dos relacionados tendo como novidades Arouca, Cleiton Xavier e Dudu.

Arouca não enfrentou o Rosario Central e o Mogi Mirim por causa de desgaste físico. Já o atacante Dudu, que entrou no decorrer do clássico com o Corinthians e marcou o gol da vitória por 1 a 0, estava com dores na coxa e também desfalcou a equipe nos últimos dois jogos. O meia Cleiton Xavier não atua desde agosto do ano passado e pela primeira vez na temporada é relacionado para um jogo.

Os desfalques são o zagueiro Edu Dracena e o meia Zé Roberto, ambos com desgaste físico, além do atacante Cristaldo, que se recupera de lesão na coxa, e o atacante Gabriel Jesus, suspenso pela expulsão diante do Rosario.

O treinador, que estreia no Allianz Parque como técnico do Palmeiras, lamenta o fato de debutar na casa alviverde em uma situação delicada para a equipe na Libertadores. “Uma pena que a gente não dependa só da gente. O ideal seria estar classificado ou pelo menos precisar só da vitória para se classificar, mas precisamos de uma combinação. Sabemos que o torcedor vai empurrar o time e temos de fazer por onde, buscando diminuição de espaços”, analisou o treinador.

Confira a lista dos 21 convocados:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, João Pedro e Lucas

Zagueiros: Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos

Meias: Allione, Cleiton Xavier e Robinho

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Lucas Barrios e Rafael Marques