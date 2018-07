Com Dudu em campo e dois gols de Deyverson, Palmeiras goleia em jogo-treino

O Palmeiras voltou às atividades, depois do empate em 1 a 1 com o Santos, com um jogo-treino disputado na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, contra o Audax-SP. Com os reservas e aqueles que entraram no decorrer do clássico, além do quarteto que não jogou porque estava suspenso - Jailson, Luan, Dudu e Moisés -, o time goleou por 4 a 0. Deyverson foi o destaque, com dois gols.

O centroavante ainda deu uma assistência para Artur fazer o dele. Vitinho, em cobrança de falta, fechou a conta. O amistoso teve dois tempos de 35 minutos cada. O técnico Roger Machado iniciou o jogo com a seguinte escalação: Jailson; Maike, Luan, Thiago Martins e Victor Luis; Jean, Thiago Santos e Moisés; Artur, Deyverson e Dudu.

Na segunda parte do jogo-treino, a equipe sofreu diversas alterações e atuou com: Fernando Prass; Mayke, Luan, Nico Freire e Victor Luis; Pedrão, Thiago Santos e Vitinho; Yan, Artur e Deyverson.

Vale lembrar que Nico Freire foi regularizado nesta sexta-feira e poderá ficar à disposição para a partida de domingo, contra o Atlético-MG, às 16h, no Allianz Parque.

Quem joga? Com Lucas Lima fora por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra o Santos, a tendência é Roger Machado escalar Moisés centralizado em seu lugar. Dudu, que volta após cumprir suspensão, deve mandar Hyoran para o banco de reservas - ou Gustavo Scarpa, caso este apresente sinais de intenso desgaste, já que voltou a jogar uma partida oficial após três meses parado. No gol, a princípio, Jailson retoma o posto na vaga de Weverton, que o substituiu na quinta-feira.

Assim, o time que encara o Galo deverá ter: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Bruno Henrique e Felipe Melo; Gustavo Scarpa (Hyoran), Moisés e Dudu; Willian.

O Palmeiras é o sétimo colocado do campeonato, com 20 pontos, a sete do líder Flamengo.