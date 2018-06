Com duelo paulista, CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Série D

O Departamento de Competições da CBF divulgou nesta segunda-feira as datas, horários e locais dos confrontos de ida e volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D - a quarta divisão nacional.

Os jogos de ida começam a ser disputados neste sábado, com seis duelos, e na próxima segunda-feira, com os outros dois. Não haverá confrontos no domingo devido à estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Os classificados serão conhecidos no outro final de semana, com jogos divididos entre sábado e domingo, dias 23 e 24.

Um dos dois confrontos regionais desta fase, Linense-SP e Novorizontino-SP se enfrentam pela rodada ida na próxima segunda-feira, às 19 horas, no estádio Gilberto Lopes, em Lins (SP). A volta fica para o sábado, dia 23, às 19h30, em Novo Horizonte (SP), no estádio Jorge Ismael Biasi. O outro duelo regional será maranhense entre Imperatriz e Moto Club.

Nesta fase, os times de melhor campanha possuem o direito de disputar o jogo de volta em casa. Entretanto, o desempenho das equipes não servirá como desempate, assim como não valerá o critério de gols marcados no campo do adversário. Em caso de igualdade ao final da segunda partida, a classificação será definida na disputa por pênaltis.

Diferente das oitavas de final, na qual os confrontos foram definidos ainda de maneira "regionalizada", as quartas de final e semifinal terão os seus jogos chaveados através das campanhas. Ou seja, o time que se classificar com o melhor desempenho geral enfrentará o pior clube no decorrer do torneio e assim por diante.

Confira as oitavas de final da Série D do Brasileiro:

IDA

Sábado

16 horas

Treze-PB x Iporá-GO

Uberlândia-MG x Caxias-RS

18 horas

Rio Branco-AC x Manaus-AM

Brasiliense-DF x Campinense-PB

Tubarão-SC x São José-RS

19h30

Imperatriz-MA x Moto Club-MA

Segunda-feira

19 horas

Linense-SP x Novorizontino-SP

20 horas

Ferroviário-CE x Altos-PI

VOLTA

Sábado (23/06)

15 horas

São José-RS x Tubarão-SC

18 horas

Manaus-AM x Rio Branco-AC

Campinense-PB x Brasiliense-DF

19h30

Novorizontino-SP x Linense-SP

Domingo (24/06)

15h15

Iporá-GO x Treze-PB

16 horas

Moto Club-MA x Imperatriz-MA

Caxias-RS x Uberlândia-MG

18 horas

Altos-PI x Ferroviário-CE