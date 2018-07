Com Dunga, taça da Copa do Mundo visita o México

MONTERREY - A taça da Copa do Mundo chegou ao México muito bem acompanhada. O capitão do tetra, Dunga, pôde levantar, mais uma vez, o troféu na noite desta quinta-feira, quando o Tour da Taça chegou a Monterrey. Recepcionado por uma plateia de mais de 8 mil pessoas, Dunga se emocionou ao tocar a taça mais uma vez.

"Tão perto da taça, relembro cada jogo e de todo o tempo que ficamos reunidos com a seleção. Agora que ela está voltando para o Brasil, que fique em nosso País", disse Dunga. Além do ex-craque - e ex-técnico - da seleção brasileira, Monterrey recebeu outro campeão mundial: o francês Christian Karembeu, embaixador da Fifa durante o Tour da Taça. No sábado, a dupla vai levantar a taça mais uma vez, na Cidade do México.

A taça da Copa do Mundo já visitou 89 países neste Tour, e chega ao Brasil no dia 22 de abril para viajar pelas 27 capitais do País. A primeira a receber a visita será o Rio de Janeiro.