Com dupla da seleção brasileira, Inter leva três da Fiorentina

Às vésperas de viajarem para defender a seleção brasileira pela primeira vez em suas carreiras, Dodô e Juan foram titulares da defesa da Inter de Milão, neste domingo, em derrota para a Fiorentina, por 3 a 0, em Florença, no encerramento da sexta rodada do Campeonato Italiano.

Os brasileiros não tiveram culpa nos belos gols da Fiorentina. No primeiro, aos 7 minutos, Juan até poderia ter travado o chute de Babacar, mas o senegalês pegou com muita felicidade na bola, mandando no ângulo do goleiro Handanovic.

No segundo gol da Fiorentina, também não havia o que fazer. Cuadrado avançou pelo lado esquerdo do ataque e também colocou no ângulo, com categoria. Dodô já havia sido substituído quando Tomovic invadiu a área pela direita e bateu cruzado para fazer outro belo gol.

Com a derrota, a Inter de Milão fica ainda mais longe da disputa pelo título. Com oito pontos, já está a 10 da líder Juventus, no décimo lugar. A Fiorentina pulou para a frente, com nove pontos.

Também no fechamento da rodada, o Napoli virou sobre o Torino, por 2 a 1. Quagliarella abriu o placar, mas o time do Sul da Itália passou à frente no segundo tempo, com Ingigne e José Callejón. Henrique, que jogou a Copa pelo Brasil, ficou no banco, mesma situação de Hernanes na Inter de Milão. Com 10 pontos, o Napoli é décimo.