Com dupla do Atlético-MG em campo, Equador e Venezuela empatam em amistoso

Em duelo sul-americano, Equador e Venezuela se enfrentaram nesta quinta-feira à noite e não passaram de um empate por 1 a 1 na cidade de Boca Raton, Flórida, nos Estados Unidos. Villanueva marcou contra e abriu o placar para os equatorianos, mas Junior Moreno deixou tudo igual para os venezuelanos.

Como se tornou costume nos últimos tempos em confrontos de seleções sul-americanas, jogadores que atuam no Brasil estiveram em campo nesta quinta, mas, curiosamente, somente uma dupla de armadores do Atlético-MG. Acostumados a disputar posição no elenco alvinegro, o equatoriano Cazares e o venezuelano Otero estiveram frente a frente e atuaram ao longo dos 90 minutos. O cruzeirense Caicedo também estava disponível do lado do Equador, mas ficou no banco.

Em Boca Raton, o time equatoriano saiu na frente aos 28 minutos, quando Villanueva tentou cruzar um cruzamento da esquerda e tocou contra o próprio gol. Aos 41, porém, Junior Moreno acertou belo chute de fora da área e deixou tudo igual. O venezuelano Figuera ainda foi expulso no segundo tempo, mas o resultado seguiu inalterado.

O Equador volta a campo para novo amistoso na próxima terça-feira, quando enfrenta El Salvador, novamente nos Estados Unidos. Já a Venezuela se prepara agora para as Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, pela qual volta a campo dia 30 de agosto, contra a Colômbia, em casa.