Com dura missão, Mancini faz primeiro jogo dirigindo o Botafogo

SÃO PAULO - Vagner Mancini estreia no Brasileirão neste domingo, às 16 horas, como técnico do Botafogo com uma missão difícil: segurar o São Paulo no Morumbi e começar a afastar a má impressão deixada pelo time carioca nos primeiros meses do ano, quando foi eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores da América.

Apresentado oficialmente na quarta-feira, Mancini teve pouco tempo para trabalhar com o time. Por conta disso, comandou três treinos coletivos e decidiu manter a escalação que vinha sendo utilizada pelo seu antecessor, Eduardo Hungaro, que voltou à condição de auxiliar dentro do clube.

Bolívar, que chegou a ter sua rescisão cogitada no início da semana, será o titular da zaga ao lado de Dória. O jovem zagueiro estava a serviço da seleção brasileira sub-20, mas foi liberado e estará em campo. O ataque será formado por Wallyson e Ferreyra.

Contratado esta semana, Emerson Sheik já treinou com o grupo, mas só deverá estar à disposição do técnico a partir da segunda rodada do Brasileirão.