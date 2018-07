Com dúvida no meio, Vasco finaliza preparação para clássico contra o Fluminense

O Vasco finalizou neste sábado os preparativos para a estreia no Campeonato Carioca. O time do técnico Cristóvão Borges iniciará a caminhada em busca do tricampeonato consecutivo em clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio.

O treinador não confirmou a escalação da equipe, mas tem apenas uma dúvida no meio de campo. Muriqui se recupera de dores lombares e não sabe se terá condições de jogo. Caso seja vetado, Eder Luis deve ser o substituto.

Assim como aconteceu na Florida Cup, Andrezinho deve continuar improvisado de volante na vaga de Evander, que ainda se recupera de problema no tornozelo. O provável time da estreia contará com: Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Henrique; Julio dos Santos, Andrezinho, Nenê, Escudero e Eder Luis (Muriqui); Thalles.

Neste sábado, Cristóvão Borges deu ênfase às jogadas de bola parada. Após cobranças de faltas e escanteios para acertar detalhes de posicionamento ofensivo e defensivo, alguns jogadores aperfeiçoaram os tiros diretos. Além de Nenê e Rodrigo, o goleiro uruguaio Martín Silva também participou das cobranças.

PÉ QUENTE

Atual auxiliar de Cristóvão Borges, o ex-centroavante Valdir Bigode foi um dos protagonistas na única vez que o Vasco conseguiu o feito de alcançar três títulos estaduais consecutivos (1991, 1992 e 1993). Na conquista de 1993, o jogador terminou como artilheiro da competição. No total, Valdir fez 292 jogos com a camisa do Vasco e marcou 144 vezes.

"Temos totais condições de ganhar o tricampeonato neste ano, não tenho dúvidas disso. Vamos disputar de igual para igual com os nossos adversários. Iremos trabalhar forte, sempre com muita dedicação. Precisamos ter muita concentração ao longo de toda a competição. Nos momentos que tivermos oportunidades para ganhar o jogo, temos que matar. Se formos eficientes, temos grandes chances de atingir o nosso objetivo", afirmou Valdir Bigode.