Federação Paulista ameaça tirar Água Santa do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta quinta-feira o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista e definiu que Palmeiras e Ponte Preta estarão no mesmo, o B. Ituano e São Bernardo e Novorizontino são os outros clubes que completam a chave. Outra novidade: seis times serão rebaixados.

O sorteio também determinou que o Grupo A terá Santos, Botafogo de Ribeirão Preto, São Bento, Linense e Oeste. O Grupo C contará com São Paulo, XV de Piracicaba, Audax, Capivariano e o Ferroviária. Já o Grupo D é composto por Corinthians, Red Bull Brasil, Mogi Mirim, Rio Claro e "Acesso 4".

A denominação "Acesso 4" foi incluída no sorteio porque o Água Santa, de Diadema, corre risco de ser barrado no Campeonato Paulista. O time, que conseguiu o acesso à elite no campo neste ano, pode ser vetado por não ter estádio com a capacidade exigida pela FPF.

O atual estádio tem capacidade para receber apenas 3 mil pessoas. Se o Água Santa for mesmo barrado, entrará o Mirassol, o quinto colocado na Série A2 do Campeonato Paulista deste ano. A capacidade mínima exigida para as arenas na Série A1 é de 10 mil pessoas. O futuro da equipe de Diadema está sendo decidido em reunião na sede da FPF.

Como no ano passado, na primeira fase os times de um grupo enfrentam os dos outros. Classificam-se os dois primeiros de cada chave. As quartas de final e a semifinal serão disputadas em jogo único e a decisão do título, em duas partidas.

Cada time poderá inscrever 28 atletas, três deles goleiros. Se um jogador tiver uma contusão que o tire da competição será permitida sua substituição na lista de inscritos, mediante apresentação de laudo médico.