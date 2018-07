Com dúvida sobre Fernando Bob, Argel fecha treino no Inter

O técnico Argel adota o mistério para escalar a equipe do Internacional que vai encarar o América-MR, sábado à tarde, no Beira-Rio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o treinador fechou à imprensa o treino realizado também no estádio colorado.

Uma das dúvidas o técnico não pode solucionar sozinho. O volante Fernando Bob precisa ser regularizado até sexta-feira para poder ser escalado. Ele foi inicialmente contratado por empréstimo até 7 de junho. Com o encerramento do contrato dele com a Ponte Preta, passa a valer o contrato de dois anos e meio que Bob assinou com o Inter e que ainda não foi registrado na CBF.

Caso não possa contar com o titular, Argel deverá escalar Jair ou Bertotto, uma vez que Fabinho segue afastado, com dores no tornozelo e no joelho esquerdos, e Anselmo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral direita, William está confirmado depois de ter sua pena no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduzida de seis para cinco partidas.

Por outro lado, Argel tem três desfalques certos, todos suspensos: o zagueiro Paulão, Anselmo e o meia-atacante Eduardo Sasha. A tendência é que entrem no time Alan Costa, Rodrigo Dourado e Alex. A equipe titular diante do América-MG deverá ter: Danilo Fernandes; William, Alan Costa, Ernando e Artur; Fernando Bob (Jair ou Bertotto), Rodrigo Dourado, Andrigo, Alex e Gustavo Ferrareis; Vitinho.