Com dúvida, Tite adia definição da escalação corintiana

SÃO PAULO - O técnico Tite adiou para sábado a definição do time que enfrenta a Portuguesa, domingo, em Campo Grande (MS). Mas ele revelou que, enfim, recebeu uma boa notícia do departamento médico: o volante Guilherme pode voltar a jogar na quarta-feira, diante do Bahia, em Mogi Mirim (SP). Segundo o comandante corintiano, o jogador está liberado pelo departamento médico e físico.

"Ele fez um trabalho tático intenso, dez contra dez, e é isso que eu costumo usar como avaliação. Espero utilizá-lo na quarta", avisou Tite. Guilherme sofreu uma ruptura do músculo adutor da coxa esquerda na partida contra o Fluminense, no dia 14 de agosto, e precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o tendão.

Sobre a equipe que enfrenta a Portuguesa neste domingo, Tite disse que a escalação depende da recuperação de alguns atletas. Ele foi específico, citando os casos dos meias Douglas e Danilo, os jogadores mais desgastados após o empate contra o Grêmio, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Já o lateral-direito Alessandro, recuperado de contusão na panturrilha, está perto de voltar à equipe, mas não deve sair jogando contra a Portuguesa. "Vamos com calma", disse Tite.

Os titulares fizeram apenas um treino leve nesta sexta-feira no CT do Parque Ecológico. O atacante peruano Guerrero, por causa do trânsito, chegou atrasado 20 minutos, mas não será multado.

Caso Tite não tenha problemas para escalar a equipe, o provável Corinthians que enfrenta a Portuguesa é o seguinte: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor; Ralf, Maldonado e Douglas; Danilo, Guerrero e Emerson.