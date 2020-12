Com dúvidas, Fla faz decisão com o Racing por vaga nas quartas da Libertadores

Com dúvidas importantes na escalação, o Flamengo faz o seu jogo mais importante do ano até aqui. Depois de empatar na Argentina, o time rubro-negro recebe o Racing nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, precisando de um empate sem gols ou vitória simples para avançar às quartas de final da Copa Libertadores.

Em Avellaneda, Racing e Flamengo empataram por 1 a 1. Como balançou as redes fora de casa, a equipe carioca tem a vantagem de poder empatar sem gols para se classificar, enquanto os argentinos têm de empatar por mais de dois gols para avançar. Quem vencer, seja por qualquer placar, está classificado à próxima fase do torneio continental e vai enfrentar Internacional ou Boca Juniors.

O Flamengo aposta todas as suas fichas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, competições nas quais é o atual campeão. O time rubro-negro quer evitar uma nova eliminação depois de cair nas quartas de final da Copa do Brasil para o São Paulo e tenta embalar sob o comando de Rogério Ceni.

Ceni tem algumas dúvidas para a partida. As principais são Rodrigo Caio, Gabriel e Pedro. O zagueiro, que não atua há mais de dois meses, participou do último treinamento e aumentou a esperança de estar à disposição. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Pedro também treinou e pode ser outra novidade.

Certo é que Natan e Thuler desfalcam a equipe porque foram expulsos no duelo na Argentina. Com isso, se Rodrigo Caio não tiver condições de retornar, a zaga será formada por Léo Pereira e Gustavo Henrique, que não passa por boa fase. Outra baixa confirmada é a de Thiago Maia. O volante passará por uma cirurgia no joelho na próxima quinta-feira e está fora do restante da temporada.

Já Gabriel não foi a campo para a última atividade. Ele realizou um trabalho interno na primeira parte do treino. Sua presença é incerta por conta de um desequilíbrio muscular. Desde que o problema foi detectado, o atacante, autor do gol rubro-negro na partida de ida, vem fazendo tratamento para ficar 100%. Ele tem menos chance de estar em campo do que Pedro. Se os dois ficarem fora, Vitinho deve ser escalado.

As outras possíveis baixas são o meio-campista Diego, que se recupera de uma fadiga muscular, e o lateral-direito Isla, com um edema. Como não foi constatada lesão, a tendência é de que o chileno esteja apto para o jogo.

No Maracanã, o Racing terá uma escalação semelhante à que jogou na Argentina. O técnico Sebastián Beccacece não poderá contar com Augusto Solari, ainda em recuperação de uma lesão na perna direita. Darío Cvitanich, com um problema no adutor, também está fora, bem como Cristaldo, ex-Palmeiras, que cumpre os últimos dias de isolamento após testar positivo para a covid-19. Quem deve voltar aos gramados é paraguaio Lorenzo Melgarejo, que já se livrou de uma lesão na perna esquerda, mas a tendência é de que comece entre os reservas.