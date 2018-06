Com dúvidas, Fluminense encerra preparação para a estreia na Copa do Brasil

O Fluminense encerrou nesta terça-feira a preparação para a estreia na Copa do Brasil com duas dúvidas. O atacante Robinho e o zagueiro Ibañez sofrem com dores e ainda não sabem se poderão ser aproveitados no duelo de quarta com a Caldense, em Poços de Caldas (MG).

Na manhã desta terça, o técnico Abel Braga comandou uma atividade no CT da Barra, sendo que a maior parte foi fechada, com o treinador realizando um trabalho tático, seguido por treinos de jogada de bola parada. Com isso, não é possível determinar qual será a escalação do Fluminense para o duelo no interior mineiro e nem se Robinho e Ibañez terão condição de serem aproveitados.

No último domingo, durante a vitória sobre o Madureira por 2 a 1, no estádio de Los Larios, em Duque de Caxias, Robinho e Ibañez precisaram ser substituídos por causa das dores. Eles vão viajar para Poços de Caldas, onde passarão por avaliação que determinará se poderão ser aproveitados por Abel.

O goleiro Julio Cesar destacou a importância de o time entrar em campo concentrado para não ser surpreendido, ainda mais que esta primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, sendo que o Fluminense só precisa do empate para avançar. "Sendo um jogo eliminatório, temos que jogar com todos os aspectos. Com certeza teremos que estar ligados durante os 90 minutos para não sermos surpreendidos", disse o goleiro.

Fluminense e Caldense têm campanhas idênticas em seus respectivos torneios estaduais, com cinco pontos somados em quatro jogos. "Estamos em uma crescente. A vitória sobre o Madureira foi muito importante. Somos favoritos amanhã (quarta-feira), mas temos que ter cautela", comentou o goleiro.