Com dúvidas, Fluminense volta à altitude em busca de bom resultado no Equador

O Fluminense inicia a disputa de uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, quando enfrenta o Deportivo Cuenca. O confronto está marcado para as 19h30 (horário de Brasília) e será realizado no estádio da LDU, o Casa Blanca, em Quito, já que a casa do adversário não comporta o número mínimo de torcedores exigido pela Conmebol. A volta foi agendada para 4 de outubro, no Maracanã.

Esta será a segunda vez que o Fluminense terá de lidar com a altitude nesta Sul-Americana. Ao contrário dos mais de 4 mil metros acima do mar de Potosí, onde o time carioca perdeu por 2 a 0 para o Nacional na primeira fase, mas garantiu a classificação à etapa seguinte, os 2.850m de Quito assustam um pouco menos.

O que deixa o torcedor realmente apreensivo é lembrar o histórico da equipe no Estádio Casa Blanca. Afinal, foi lá que o Fluminense amargou duas doídas derrotas para a LDU que resultariam em dois vice-campeonatos continentais. Na primeira partida da decisão da Libertadores de 2008, perdeu por 4 a 2, e um ano mais tarde, na ida da final da Sul-Americana, foi goleado por 5 a 1.

Outro fator que preocupa o torcedor é a fase do Fluminense. Afinal, o time tem oscilado bastante no Campeonato Brasileiro, no qual venceu somente um dos últimos cinco jogos, e ainda não encontrou um substituto à altura do atacante Pedro. Aliás, a notícia da cirurgia do jogador, que só voltará a atuar em 2019, foi outro baque para o clube esta semana.

Ao longo dos últimos dias, o técnico Marcelo Oliveira fechou à imprensa os treinos do Fluminense e escondeu a escalação para esta quinta. O substituto de Pedro é um dos mistérios, já que Kayke não está inscrito na Sul-Americana, mas a tendência é que a vaga fique com Luciano.

Na lateral direita, Gilberto segue fora por causa de dores no joelho esquerdo e será substituído por Léo. Dodi, com uma lesão na coxa esquerda, é o novo desfalque. Airton e Mateus Norton são as opções de Marcelo Oliveira para a vaga.

Do outro lado, o Deportivo Cuenca também terá um desfalque, o defensor Brian Cucco, lesionado. O veterano atacante Preciado é considerado o principal nome da equipe, mas o capitão Marco Mosquera admitiu que a localização do estádio será um importante fator a ser explorado: "Precisamos aproveitar a altitude e exigir o máximo do Fluminense".