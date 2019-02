Com dúvidas, Grêmio encerra preparação para duelo com Veranópolis

Com dúvidas na escalação, o Grêmio encerrou neste domingo a preparação para o duelo com o Veranópolis, segunda-feira, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Ainda não está definido se um dos titulares do setor ofensivo será Marinho ou Montoya. Além disso, a presença de Paulo Victor não está assegurada.

O duelo com o Veranópolis será o último do Grêmio antes da estreia na Copa Libertadores, marcada para 6 de março, na Argentina, contra o Rosario Central. Por isso, o confronto é encarado como um teste para o importante confronto, com a escalação da formação titular.

A dúvida inicial do Grêmio estava entre Montoya e Marinho para compor o quarteto ofensivo ao lado de Luan, Everton e Felipe Vizeu. Já Leonardo seguirá como titular da lateral direita, pois Léo Moura ainda está em fase final de recuperação de lesão na panturrilha direita.

Neste domingo, o treino do Grêmio, comandado pelo auxiliar Victor Hugo Signorelli, foi fechado em sua primeira parte, quando a escalação foi definida. Assim, não foi possível conhecer a formação que vai atuar. Além disso, na parte aberta, o recreativo, o goleiro Paulo Victor sentiu dores musculares. E se for vetado, terá sua vaga ocupada por Julio César.

Na segunda-feira, o time será comandado por Renato Gaúcho, que nos últimos dias esteve ausente para realizar curso de treinadores na CBF, para o qual não tinha ido no fim de 2018 para aproveitar as férias. E ele deve escalar o Grêmio com: Paulo Victor (Julio César); Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Montoya (Marinho), Luan e Everton; Felipe Vizeu.