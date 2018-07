Com dúvidas, Levir comanda rachão e encerra preparação do Santos para quinta

O técnico Levir Culpi encerrou a preparação do Santos para encarar o Sport com mistério. Nesta quarta, já no Recife, o treinador comandou apenas um treino recreativo e não deu pistas da equipe que vai a campo na quinta-feira, na Ilha do Retiro, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A maior é em relação ao substituto do volante Alison. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de segunda-feira com o Vitória e está suspenso. Vecchio deve ser o escolhido para ocupar seu lugar, mas Serginho corre por fora e também pode ser opção.

No ataque, Bruno Henrique mais uma vez é o desfalque, com problema muscular, e deve dar lugar novamente a Jean Mota. Já na lateral esquerda, Zeca se tornou dúvida após postar uma publicação polêmica na internet, em referência à torcida do Santos. Apesar disso, deverá ser titular contra o Sport.

O Santos precisa da vitória diante do Sport para seguir no encalço do líder Corinthians. A equipe da Vila Belmiro é a terceira colocada do Brasileirão, com 49 pontos, nove atrás do rival.