Com dúvidas na escalação, Figueirense recebe o Santos em Florianópolis

Nos treinos durante a semana, o técnico Vinícius Eutrópio promoveu algumas mudanças para montar a equipe, mas não confirmou quem serão os titulares. A principal dúvida está no meio-campo. Jocinei, Bady, Dodô e Ortega disputam duas vagas. No ataque, também há a incógnita entre Gustavo Ermel, Guilherme Queiroz e Dudu para saber quem atuará ao lado de Rafael Moura.

Quem ainda deve ficar de fora é o meia Carlos Alberto. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão muscular e ainda não jogou pela equipe na competição. A expectativa é a de que esteja apto para estrear na rodada seguinte, sábado, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

O treinador também aguarda pela regulamentação do volante Renato Augusto e do lateral-esquerdo Marlon, recém-contratados. Os dois já treinam com o elenco e esperam apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Renato foi liberado pela Ponte Preta, enquanto Marlon estava no Salgueiro, de Pernambuco.