Com dúvidas na escalação, Vasco faz treino regenerativo antes de enfrentar Grêmio

Na véspera de fazer seu terceiro jogo em sete dias, o Vasco, com o desgaste das partidas, preferiu realizar um treino regenerativo neste sábado, no CT das Vargens, em Vargem Pequena, no Rio, antes do duelo com o Grêmio, no domingo, às 16 horas, em São Januário, válido pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a sequência dura de jogos em poucos dias, apenas os atletas que não jogaram mais de 45 minutos no empate com o Fluminense em 1 a 1 na última quinta-feira, também no estádio vascaíno, participaram das atividades no gramado. O restante do elenco fez um trabalho de recuperação física na academia.

Assim, não foi possível saber qual time o técnico Jorginho mandará a campo. As principais dúvidas estão na lateral direita e no meio de campo. Na direita, Rafael Galhardo será reavaliado após sofrer pancada na cabeça para saber se tem condições de jogar. O reserva Lenon está afastado em razão de uma lesão muscular. Se ambos não jogarem, o zagueiro Luiz Gustavo seguirá improvisado no setor. O jogador destacou a importância de um triunfo sobre o Grêmio, um dos favoritos na disputa pelo título.

"Sabemos da qualidade da equipe do Grêmio. É um time com jogadores qualificados e bem difícil de ser vencida, mas iremos procurar colocar em prática tudo que trabalhamos nas últimas semanas. Nosso objetivo é demonstrar todo o nosso potencial para sairmos de campo com a vitória e somarmos mais três pontos", disse Luiz Gustavo.

No meio, a dúvida é quanto ao substituto de Wagner, suspenso pelo terceiro amarelo. Kelvin, Thiago Galhardo e Evander são as opções para jogar com Desábato, Andrey, Yago Pikachu e Giovanni Augusto.

O Vasco tem 16 pontos e está na 11ª posição na tabela de classificação. A equipe carioca tem um jogo a menos do que a maioria dos concorrentes porque o duelo contra o Santos, pela terceira rodada do torneio, foi adiado e ainda não tem data para acontecer.