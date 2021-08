Com dúvidas no ataque, Diniz promete escalar Santos forte contra o Juazeirense

Fernando Diniz não fala abertamente em "poupar jogadores" com medo de menosprezar adversários. Mesmo com vantagem de 4 a 0 sobre o Juazeirense, o treinador santista adota discurso de respeito e fala que "mandará" time forte para a Bahia, na decisão da vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Mas tem dúvidas sobre como escalar o setor ofensivo.

Marinho não deve jogar para tratar dores nas costas e no quadril. Além de descansar. O técnico ainda estuda se dá descanso, também, para Marcos Guilherme, segundo ele, sacrificado diante da Chapecoense ao ser deslocado da posição. Foi colocado na direita, para Lucas Braga atuar pela esquerda e pouco apareceu.

"Vamos escalar o melhor time possível lá. Procuro escalar os melhores. Kaio Jorge acabou saindo, tivemos que escolher os melhores. A posição que ele (Marcos Guilherme) rende mais é na esquerda, mas fez bons jogos centralizado como contra o Atlético-MG", afirmou o técnico, que pensa em dar sequência a Lucas Braga.

"Braga também se sente à vontade pela esquerda e acho que merece sair jogando. Temos que encaixar os melhores jogadores e sacrificamos o Marcos Guilherme. Ele sabe jogar pela direita e sabe jogar bem pelo meio, entre as linhas, e por isso posso jogar com ele ali também."

Marcos Leonardo ganhou chance como centroavante e pouco fez. Bruno Marques está à espera de uma oportunidade. Já entrou bem na ida e pode ser escalado em Juazeiro do Norte também.

Quem praticamente está "escalado" é o zagueiro Wagner Leonardo. Luiz Felipe saiu machucado em Santa Catarina e não vai ter condições de encarar o Juazeirense. O jovem da base foi buscado às pressas no Náutico e já arranca elogios do chefe.

"Um jogador que gosto muito. Conhecia pouco o Wagner, acompanhei jogos no Náutico e referências internas eram muito positivas. Tem correspondido muito bem e tenho confiança sobre ter brilho aqui no Santos. É um jogador de futuro."