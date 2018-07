Com dúvidas, Oswaldo mantém indefinição no Botafogo

Com relação a Mattos e Renato, a expectativa é que pelo menos um deles seja escalado no time titular, dada as dificuldades que o Botafogo tem enfrentado no aspecto defensivo. A participação de Azevedo é improvável.

Também é pouco provável a presença do zagueiro Antônio Carlos, com uma lesão muscular. O que deve promover o retorno de Dória. O jovem foi titular em grande parte do Brasileirão do ano passado, e cotado como revelação. Mas perdeu o posto com a chegada do veterano Bolívar.

Às vésperas do clássico, os jogadores do Botafogo já admitem ansiedade pela partida decisiva. "Quando são duas equipes grandes, elas entram para vencer. O Flamengo não vai entrar com o pensamento de empatar, mas não podemos ser hipócritas de dizer que eles não têm vantagem, porque têm", comentou, em referência ao fato de uma igualdade eliminar os botafoguenses.