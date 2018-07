Com dúvidas, Palmeiras vende ingressos para domingo

SÃO PAULO- Sem saber ao certo que time do Palmeiras vai a campo, os ingressos para a partida contra o Atlético-GO, domingo, às 17h, no Pacaembu, estarão à venda nas bilheterias, demais postos de venda e no site Futebol Card. A carga total é de 37.153 ingressos.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deve começar já nesta semana um processo de reformulação no clube, com a saída de alguns jogadores. Além disso, o técnico Gilson Kleina tem muitos problemas para montar o time, já que independente da dispensa de atletas, atualmente a equipe tem 12 machucados que serão reavaliados durante a semana, além de Márcio Araújo e Barcos, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Possíveis protestos da torcida preocupam a diretoria e a comissão técnica para este jogo. Por isso, não está descartada a possibilidade da equipe atuar com atletas que jogaram pouco no campeonato e garotos da categoria de base. No clube, há quem defenda a ideia de que escalando atletas que não participaram ativamente da campanha pode-se fazer com que os protestos virem apoio para juntos reerguerem a equipe.

O preço dos ingressos foram mantidos. Os sócios Avanti terão exclusividade na compra dos ingressos pela internet até quarta-feira. A partir de quinta, os bilhetes também serão vendidos nas bilheterias do Palestra Itália até sábado, das 10h às 17h. No dia do jogo, as vendas acontecerão nas bilheterias do Palestra Itália, das 10h às 14h, e no Pacaembu até o intervalo do jogo. Terão ainda mais oito postos de venda.

Os valores dos ingressos são:

Arquibancadas Verde e Amarela - R$ 30,00 (R$ 15,00 meia entrada)

Arquibancada Laranja - R$30,00 (R$15,00 meia-entrada)

Cadeira Laranja - R$50,00 (R$25,00 meia-entrada)

Cadeira Descoberta - R$80,00 (R$40,00 meia-entrada)

Cadeira Coberta Azul - R$ 160,00 (R$80,00 meia-entrada)

Arquibancada Visitante Lilás - R$ 30,00 (R$15,00 meia-entrada)

Tobogã - R$ 30,00 (R$15,00 meia-entrada)