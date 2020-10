Com dúvidas, Red Bull Bragantino tenta quebrar sequência negativa diante do Sport

Satisfeito com o empate por 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã, o técnico Maurício Barbieri deverá seguir fazendo alguns testes diante do Sport neste domingo, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, para encontrar a formação considerada ideal do Red Bull Bragantino. O treinador terá também alguns problemas por desgaste devido à sequência de jogos no Campeonato Brasileiro.

O volante Lucas Evangelista e o atacante Alerrandro seguem fora. O atacante Artur, poupado do último jogo, voltará a ficar como opção, com grandes chances de ocupar o lugar de Leandrinho, que saiu com dores do jogo contra o Flamengo, assim como o zagueiro Léo Realpe. Este poderá ser substituído por Léo Ortiz. As demais posições deverão ser mantidas.

"Conseguimos ajustar alguns aspectos que detectamos. Temos condições de enfrentar qualquer adversário em qualquer situação. Os jogadores demonstraram confiança já contra o Flamengo. Fizemos um grande jogo e queremos seguir assim contra o Sport. Uma equipe compacta, dando poucos espaços e agredindo sempre", prega o treinador.

Há cinco jogos sem vencer, o Red Bull Bragantino ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com 13 pontos.