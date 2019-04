Com dúvidas, Santos estreia no Brasileirão contra o Grêmio

Garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Vasco, o Santos está desgastado e, principalmente, cheio de dúvidas para a sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 11 horas, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

O Santos escapou por pouco da eliminação no torneio - só avançou porque ganhou o jogo de ida por 2 a 1. A péssima atuação colocou algumas dúvidas na cabeça do técnico Jorge Sampaoli. O goleiro Everson, por exemplo, que falhou, disputa a vaga de titular com Vanderlei, que foi utilizado no Paulistão e pode largar na frente para também começar o Brasileirão como o dono da meta do time.

O meio-campista peruano Cueva também não conseguiu se firmar entre os titulares e é dúvida na equipe. É mais provável que Rodrygo comece em campo, como aconteceu na derrota para o Vasco em São Januário, embora não tenha brilhado como havia ocorrido no confronto de ida.

O volante Diego Pituca deverá ser improvisado na lateral esquerda para dar mais consistência defensiva ao time contra o Grêmio, que tem o ponta Everton como uma grande preocupação para o sistema defensivo. "Ele é um jogador que desequilibra, um dos melhores do país. A gente vai estudar eles direitinho", disse Rodrygo.

Com isso, Soteldo deve ganhar nova chance no meio-campo e o recém-contratado Jorge começará o duelo no banco de reservas, mesmo que tenha marcado um gol diante do Vasco.

O Santos também vai encarar o desafio de melhorar o seu desempenho no começo da Série A. Na era dos pontos corridos do Brasileirão, iniciada em 2003, o time só venceu duas vezes na rodada de abertura, em 2005 e no ano passado.