Com dúvidas, Sport desafia o Botafogo para voltar a vencer no Brasileirão

Apesar da derrota para o Flamengo, Jair Ventura deverá manter a escalação do Sport para o duelo contra o Botafogo na Ilha do Retiro. O treinador aposta no entrosamento para voltar a vencer, mas tem duas dúvidas. Com dores no tornozelo, Sander fará uma avaliação antes da bola rolar para saber se terá condições de entrar em campo. A situação é semelhante a de Thiago Neves, com desgaste físico.

O treinador ainda ganhou duas opções para reforçar o elenco na partida. São eles: o volante Márcio Araújo, contratado junto ao CSA, e o atacante Mikael, cria da base que estava no Confiança. Ambos, no entanto, serão opções. Na lateral, Luciano Juba está sob aviso, assim como Jonatan Gomez no meio de campo.

"O jogo contra o Flamengo já foi. Vamos passar uma borracha nisso. Agora é ir muito forte para fazer o nosso dever em casa, assim como a gente vem fazendo desde a minha chegada. Temos tudo para vencer o Botafogo e nos aproximar das primeiras colocações", disse Jair Ventura.

De fato, o Sport cresceu com Jair Ventura no comando. Foram sete jogos, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. De ameaçado de rebaixamento, o time passou a sonhar com uma vaga na Libertadores.

Vindo de derrota por 3 a 0 para o Flamengo, o Sport tem 20 pontos, sonhando em alcançar as primeiras seis posições.