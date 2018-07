Com edema, zagueiro Manoel desfalca Cruzeiro no sábado O técnico Deivid terá mudanças na defesa do Cruzeiro para o jogo deste sábado, contra o Tricordiano, em rodada do Campeonato Mineiro. Depois de perder o lateral-direito Mayke, o treinador sofreu nesta sexta-feira a baixa do zagueiro Manoel, que apresenta edema na coxa esquerda.