Com edema muscular, D'Alessandro vira dúvida no Internacional

O técnico Guto Ferreira poderá ter uma baixa importante para o jogo do Internacional contra o Juventude, no sábado, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia D'Alessandro apresenta um edema muscular na coxa direita e virou dúvida para a partida no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O meia argentino sentiu dores no jogo-treino com o Cruzeiro, de Porto Alegre, no sábado. No fim de semana, ele passou por exames, que detectaram o edema. Ele ainda será reavaliado ao longo da semana para saber se terá condições de jogar no sábado, na Serra Gaúcha.

Candidato a substituir o argentino, o meia Camilo também sofre com problemas musculares. Por isso, ficou de fora do treino desta segunda no gramado do CT do Parque Gigante. Fez apenas trabalho físico na academia. O clube não informou sobre a gravidade do problema físico do jogador.

Se os dois não tiveram condições de jogo no sábado, Guto Ferreira poderá optar pelo jovem Juan, que entrou no lugar de D'Alessandro no jogo-treino do fim de semana e se destacou.

Outra baixa no treino desta segunda foi o zagueiro Danilo Silva, que está vetado da partida do próximo sábado, em razão de uma contusão no tornozelo direito.

Por outro lado, o treinador voltou a contar nesta segunda com Nico López. O atacante uruguaio ficou de fora do jogo-treino no fim de semana por causa de uma gastroenterite. Recuperado, ele pôde treinar normalmente nesta tarde.

O time do Inter voltará aos treinos na manhã desta terça. Depois, treinará na tarde de quarta e nas manhãs de quinta e sexta-feira.