Com Ederson, Flamengo terá reservas para enfrentar o Bangu

Recuperado de lesão, Ederson será a principal referência da jovem equipe do Flamengo. Na outra ponta, o zagueiro Léo Duarte vai ser um dos menos experientes em campo. Ele se destacou na Copa São Paulo de Juniores ao ser o capitão do time do Flamengo, que levou o título.

O Flamengo deve entrar em campo escalado com Alex Muralha; Pará, Léo Duarte, César Martins e Chiquinho; Márcio Araújo, Canteros e Ederson; Gabriel, Thiago Santos e Felipe Vizeu. O grupo já viajou para Volta Redonda, ao fim do treino.

Tanto Flamengo quanto o Bangu já estão classificados para a próxima fase do Campeonato Carioca. O rubro-negro ocupa o segundo lugar do Grupo B, enquanto o Bangu é o terceiro do Grupo A.