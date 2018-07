Com Edílson e Maicon, Grêmio faz jogo-treino em reapresentação

Voltando aos poucos ao time do Grêmio, o lateral Edílson e o volante Maicon participaram do jogo-treino realizado entre os reservas e o time sub-20, nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco gremista. Eles participaram normalmente da atividade, após entrarem nos minutos finais da vitória sobre o Vasco, no domingo.

Eles foram escalados na equipe reserva, que começou o jogo-treino com Bruno Grassi; Edilson, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Bressan; Kaio, Jaílson e Maicon; Fernandinho, Beto da Silva e Everton. Os profissionais venceram os juvenis por 3 a 0, com dois gols de Everton e um de Fernandinho.

Já os titulares de domingo fizeram apenas trabalho físico na academia nesta segunda. Mesmo poupado, por ter jogado no domingo, o atacante Luan correu ao redor do gramado. O mesmo fez o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, ainda em processo de recuperação de uma luxação no ombro.

O atacante Bolaños, por sua vez, treinou com bola junto de atletas da base. Ele se reabilita de uma lesão muscular. O elenco gremista volta aos treinos na manhã desta terça-feira. No período da tarde, o grupo vai viajar para Chapecó para enfrentar na quarta a Chapecoense, a surpreendente líder do Brasileirão.