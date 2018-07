Com Edimar e Thomaz, Ceni relaciona 23 jogadores para duelo contra o Linense

O técnico Rogério Ceni divulgou neste sábado os 23 jogadores relacionados para enfrentar o Linense, no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A partida acontecerá neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

As principais novidades são os dois reforços anunciados na última semana. O lateral-esquerdo Edimar veio do Cruzeiro e assinou contratado por empréstimo até o final deste ano. O meia Thomaz foi contratado junto ao Jorge Wilstermann, da Bolívia. O jogador começou na base do São Paulo, atuou também por Corinthians e Internacional, além de passagens pela Suíça e Estados Unidos.

Além deles, o treinador contará com os retornos do lateral-direito Buffarini e do atacante Lucas Pratto, que defenderam a Argentina nos confrontos com Chile e Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Thiago Mendes, que foi poupado na última partida, e Wellington Nem, que cumpriu suspensão, também reforçam o time tricolor.

A baixa fica por conta de Cueva, que sofreu um edema e um leve estiramento no músculo posterior da coxa esquerda quando defendeu o Peru nas eliminatórias. O goleiro Sidão (lombalgia), o lateral-direito Bruno (entorse no tornozelo direito) e o meia Lucas Fernandes (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda) continuam de fora.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros - Denis e Renan Ribeiro

Laterais - Edimar, Buffarini e Junior Tavares

Zagueiros - Maicon, Rodrigo Caio, Lugano e Lucão

Volantes - Araruna, Jucilei, Thiago Mendes e João Schmidt

Meias - Thomaz, Cícero, Wesley e Shaylon

Atacantes - Lucas Pratto, Luiz Araújo, Wellington Nem, Gilberto, Chavez e Neilton