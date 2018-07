Com Egídio, Cruzeiro pega o Atlético-PR para retomar rota do título

O Cruzeiro recebe o Atlético-PR nesta quarta-feira disposto a se recuperar da derrapada diante do São Paulo, domingo, pelo Brasileirão. Para ajudar a conquistar os três pontos no Mineirão, em Belo Horizonte, o técnico Marcelo Oliveira vai retornar com Egídio à equipe titular. O lateral-esquerdo se recuperou de fratura na mão esquerda e atuará, às 19h30, com uma proteção especial.

Sem Egídio, Marcelo Oliveira vinha escalando Ceará para atuar improvisado na posição, já que o substituto natural, o paraguaio Samudio, está lesionado. O lateral-esquerdo admitiu que ainda sente "um pouco de dor", mas afirmou que jogará "sem receio de machucar de novo".

Se por um lado o técnico terá o lateral-esquerdo novamente à disposição, Marcelo Oliveira não poderá contar com Ricardo Goulart, suspenso. A vaga ficará com Júlio Baptista, que espera "poder ajudar" o time a se manter na liderança do Brasileirão.

O Cruzeiro tem 46 pontos, quatro a mais que o São Paulo, que ocupa a segunda posição, enquanto que o adversário desta quarta está em 11.º lugar, com 28 pontos.

Mesmo bem para trás na classificação, os paranaenses falam em surpreender no Mineirão, mesmo sem Dellatorre, machucado. Para isso, o técnico Claudinei Oliveira vai apostar na velocidade da equipe.

"O Cruzeiro é, normalmente, uma equipe que ataca com muitos jogadores. Nós temos o Marcelo e o Douglas (Coutinho), que são atletas com uma velocidade muito acima da média e podem criar dificuldades para eles no nosso contra-ataque. Então, temos que nos posicionar bem e marcar bem. Com a bola, também temos que propor o jogo, não podemos só ficar nos defendendo", analisou.

Além da velocidade, Claudinei Oliveira espera ter organizado a defesa, uma das mais vazadas do torneio, com a chegada de Gustavo. "O Cruzeiro é um time que faz muitos gols em bolas cruzadas e paradas; nossa consciência defensiva tem se mostrado boa nos últimos jogos", concluiu.

No meio de campo, o volante João Paulo e o armador Marcos Guilherme devem retornar, após cumprirem suspensão na última rodada. Suelliton joga na lateral direita.