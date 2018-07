Com Egídio, Palmeiras 'ganha dois reforços' para o Brasileiro

No início do ano, o técnico Oswaldo de Oliveira tinha bem definido o seu time ideal do Palmeiras. A chegada de Egídio parece ter feito o treinador rever suas convicções e em uma tacada só, ele ganha "dois reforços", já que tem um bom lateral-esquerdo e pode utilizar Zé Roberto no meio de campo. Com isso, ele aumenta consideravelmente seu leque de opções.

"Não tinha colocado o Zé no meio porque não tinha o Egídio. Agora posso fazer isso. Gosto do Zé como lateral, mas ele dá uma dinâmica diferente quando está mais por dentro", explicou Oswaldo. No meio de tanta concorrência, Gabriel é um que parece praticamente assegurado. Pode até ser substituído durante uma partida, mas dificilmente perderá o posto de titular. Assim, Arouca, Robinho, Valdivia, Cleiton Xavier e Alan Patrick disputam duas ou três vagas - caso Oswaldo abra mão de um centroavante.

O treinador não projeta mais uma formação considerada titular, porque trabalha com o fato de raramente ter todos a disposição ao mesmo tempo. Cartões e lesões são os maiores problemas.

Alan Patrick, por exemplo, embora pareça correr por fora na disputa, tem prestígio com o treinador, mas atuou pouco por causa de problemas físicos.

Valdivia é um que brigará pouco por posição. Convocado pelo Chile para a disputa da Copa América, ele deve atuar apenas contra o Joinville, amanhã, Goiás, domingo que vem, e Corinthians, dia 31, e se apresentar na seleção.

Para domingo, Cleiton está fora, machucado, e Valdivia e Alan Patrick ficam no banco. "Posso fazer diversas combinações. Será coisa do momento", explicou Oswaldo.