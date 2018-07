Com Elano, Santos festeja volta de novo ídolo ao clube

"Reapresentamos nosso Giovanni, Robinho, conseguimos manter o Neymar, agora trouxemos o Falcão (para o novo time de futsal do Santos) e terminamos o ano trazendo o Elano. Ele tem caráter, simplicidade, simpatia, garra, vontade e ligação com essa camisa. Conquistamos dez títulos este ano entre todas as categorias, profissional, base e feminino. O Elano vai ser símbolo da nossa campanha no próximo ano", ressaltou o presidente santista.

Já o diretor de futebol do Santos, Pedro Luiz Nunes, que participou diretamente da negociação para contratar Elano junto ao Galatasaray, da Turquia, destacou que a vontade do jogador de voltar a vestir a camisa do clube paulista foi fundamental para o retorno do atleta à Vila Belmiro.

"A participação do Elano foi de fundamental importância, tanto na negociação quanto na disposição em cumprir a agenda acertada para que estivesse presente hoje (domingo) para saudar a torcida. Além disso, a chegada dele sinaliza que manteremos nosso grupo muito forte para 2011, tanto para a Libertadores quanto para o Paulista e o Brasileiro", enfatizou o dirigente.