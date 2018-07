Com elenco cobiçado, diretoria luta para evitar desmanche no Corinthians

A diretoria do Corinthians tem um grande desafio pela frente após a conquista do Campeonato Brasileiro. Vários jogadores estão sendo sondados por clubes do exterior e existe um temor dentro do clube de que um novo desmanche possa ocorrer, como aconteceu em 2015, quando conquistou o Brasileiro pela última vez. Entretanto, os dirigentes garantem que tudo será diferente.

Até o momento, dois titulares já deixaram o clube, por motivos distintos. O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi vendido para o Sevilla, enquanto Pablo não acertou a renovação de contrato, após uma longa negociação.

Além disso, a diretoria admite a possibilidade de perder mais dois ou três jogadores, mas garante que não deverá passar disso, pelo menos envolvendo os atletas mais importantes e que foram mais utilizados por Carille.

O Estado apurou que pelo menos cinco atletas foram sondados. Casos de Cássio, Balbuena, Maycon, Romero e Jô, mas ainda não chegaram ofertas oficiais por eles.

Por outro lado, o clube ainda não acertou a contratação de ninguém, mas tem bem encaminhado três reforços. O zagueiro Marllon, o volante Renê Júnior e o atacante Júnior Dutra. Além disso, o volante Jean e o goleiro Douglas que estão emprestados para Vasco e Avaí, respectivamente, devem ser aproveitados em 2018.