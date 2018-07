Com elenco inchado, Kleina deve liberar até oito jogadores

SÃO PAULO - Uma das decisões que o técnico Gilson Kleina terá que tomar durante a paralisação da Série B do Brasileiro para a disputa da Copa das Confederações é reduzir o elenco do Palmeiras. Atualmente, ele trabalha com 40 jogadores e pretende reduzir este número para no máximo 32.

No início desta temporada, muitos jogadores das categorias de base do Palmeiras foram promovidos para preencher o elenco, que estava desfalcado por causa das diversas dispensas em decorrência do rebaixamento para a Série B. Os reforços chegaram e os garotos continuaram no grupo.

A prioridade é emprestar alguns dos jogadores saídos da base para que eles ganhem experiência. Casos, por exemplo, dos zagueiros Marcos Vinícius e Luiz Gustavo, dos meias Diego Souza e Bruno Dybal e do atacante Emerson. E os mais experientes também podem sair, como Maikon Leite e Wendel.

"Temos alguns bons jogadores, mas que precisam de espaço para jogar. Por isso vamos conversar e ver a possibilidade de emprestá-los", disse Gilson Kleina.

Veja a lista dos jogadores que fazem parte do elenco do Palmeiras:

Goleiros - Fernando Prass, Bruno, Raphael Alemão e Fábio

Laterais - Ayrton, Juninho, Weldinho e Luís Felipe

Zagueiros - Henrique, Maurício Ramos, André Luiz, Vilson, Tiago Alves, Luiz Gustavo, Marcos Vinícius e Tiago Martins

Volantes - Márcio Araújo, Marcelo Oliveira, Wendel, Charles, Léo Gago e João Denoni

Meias - Valdivia, Patrick Vieira, Tiago Real, Ronny, Rondinelly, Serginho, Fernandinho, Mendieta, Bruno Dybal, Diego Souza e Edilson

Atacantes - Kleber, Caio, Vinicius, Leandro, Ananias, Emerson e Maikon Leite