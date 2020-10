Com elenco pequeno, Cuca descarta poupar titulares do Santos diante do Bahia

O Santos vem de sequência dura de partidas e com pouco descanso. Mesmo com alguns jogadores desgastados, Cuca descarta poupar os titulares diante do Bahia, domingo, na Vila Belmiro, em rodada do Brasileirão.

O treinador sabe que sua equipe cai muito de rendimento sem peças importantes e "poupará" atletas com substituições, como fez com Soteldo diante do Ceará. Usou enquanto via rendimento no campo e depois trocou.

Deixar fora de um jogo, nem pensar. Ao menos é o que garante o comandante santista. Questionado se pouparia pensando no jogo de volta da Copa do Brasil, ele foi enfático. "Não tenho condição de tirar quatro, cinco jogadores, eles fazem muita falta no jogo", observou. "E não vamos abrir mão de nenhuma competição."

O Santos sonha com taças na temporada. Está nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil e em sexto no Brasileirão. Com chances em todas, nada de priorizar essa ou aquela.

"Não gosto de ficar reclamando de calendário. Estou querendo jogo, quantos mais, melhor", observou Cuca. Com mais partidas pela frente, significa que sua equipe está avançando nas disputas.

Porém, não vai deixar de tirar quem ele ver que não está mais rendendo no campo. Soteldo saiu bravo diante do Ceará e Cuca mandou o recado. "Já estava com mão na cadeira, buscando fôlego. Saiu por desgaste. Soteldo é peça importantíssima domingo."

Sobre os jovens estarem entrando em todos os jogos, Cuca diz que não deixará de apostar em nenhum menino. Mas nada de queimá-los. "O elenco é curto, então vou utilizá-los."

Apesar de repetição das escalações, Cuca afirmou que não pretende perder mais ninguém por lesão dentro dos jogos.