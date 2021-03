Com elenco quase completo, Corinthians encara Mirassol e inicia sequência em Volta Redonda

O Corinthians conta com o elenco quase completo e livre do surto de covid-19 para iniciar nesta terça-feira uma série de dois jogos na cidade de Volta Redonda (RJ). A equipe alvinegra encara primeiramente o Mirassol como visitante, pelo Campeonato Paulista, em jogo marcado para às 21h desta terça. Depois, na mesma cidade, será a vez de jogar na sexta no papel de mandante pela Copa do Brasil diante do Retrô (PE).

Pelo menos o técnico Vagner Mancini conta com todo o elenco para essas duas partidas. O clube chegou a ter nos últimos dias um surto que contagiou 16 jogadores e 11 membros da comissão técnica. Agora, todos já estão recuperados. O último retorno foi o volante Roni, que treinou com o grupo nesta segunda-feira e está liberado para jogar. Para o jogo com o Mirassol, a novidade deve ser a presença do lateral-esquerdo Fábio Santos. O jogador de 35 anos foi inscrito no Estadual após ser poupado nas últimas partidas com um desgaste muscular.

Por outro lado, a baixa do time será o meia Mateus Vidal. O jogador vai passar por uma artroscopia nesta semana e ficará pelo menos um mês afastado. Outro desfalque é o chileno Angelo Araos, que viajou para o Chile para disputar um amistoso contra a Bolívia.

Ainda invicto no Campeonato Paulista, o Corinthians quer aproveitar o jogo válido pela quinta rodada para abrir ainda mais vantagem no grupo 1. O clube do Parque São Jorge lidera com oito pontos, ante cinco do Santo André. Porém tem a vantagem de entrar em campo antes dos demais concorrentes para poder construir uma vantagem maior. No entanto, o Mirassol também não perdeu pela competição e tem campanha idêntica, com oito pontos.

Por causa da sequência de dois jogos em Volta Redonda, o Corinthians vai permanecer na cidade para a disputa da partida pela segunda fase da Copa do Brasil. O elenco viajou ao interior do Rio com 27 atletas e pretende escalar a força máxima nesses dois encontros.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Luís Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro; Otero, Rodrigo Varanda e Mosquito; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

JUIZ: Vinícius Araújo (SP)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

NA TV: Pay-per-view