Com 'elenco renovado', Botafogo joga contra o Bahia na Arena Fonte Nova O Botafogo passa um de seus momentos mais delicados na Série B do Campeonato Brasileiro. Em dificuldades financeiras, a equipe vem perdendo alguns de seus principais jogadores, mais recentemente o atacante Rodrigo Pimpão, e está sendo obrigada a apostar nas jovens promessas do clube para as posições mais carentes. Neste sábado, esses jogadores terão um grande teste para mostrar valor diante do Bahia, às 16h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 14.ª rodada.